PvdA lijkt uit Utrechts college te vallen

Dat schrijft informateur en oud-burgemeester Albertine van Vliet vrijdag in haar advies aan fractievoorzitter Klaas Verschuure van D66. D66 won de verkiezingen in Utrecht en gaat van 9 naar 13 zetels. Van Vliet adviseert een college van D66, GroenLinks, VVD en SP.

In het vorige Utrechtse college zaten nog twee PvdA-wethouders, naast twee wethouders van D66 en twee van GroenLinks.

Volgens Van Vliet is het voor alle raadspartijen duidelijk dat D66 (13 zetels) en GroenLinks (9 zetels) de „ruggengraat” van het college moeten vormen. D66 heeft een voorkeur voor samenwerking met GroenLinks en VVD. Dat lag voor GroenLinks heel moeilijk, want voor de verkiezingen maakte die partij duidelijk dat de VVD niet in het college zou komen als GroenLinks de winnaar zou worden. „GroenLinks ziet veel obstakels in samenwerking met de VVD alleen. Maar de partij is bereid samenwerking te verkennen, mits er een tweede partij ter linkerzijde meedoet”, schrijft Van Vliet.

De VVD en de SP zien elkaar als „constructieve partners” volgens Van Vliet. Daarmee valt de PvdA buiten de boot. D66 en GroenLinks zouden samen ook een minderheidscollege kunnen vormen, maar D66 wil graag een college met een breed draagvlak.