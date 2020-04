Consumentenbond: ’Vegetarisch broodbeleg bijna altijd gezonder’

Vegetarisch broodbeleg is over het algemeen gezonder dan echt vlees doordat het minder verzadigd vet bevat. Wel zit er in de producten zonder vlees, net als die van vlees, te veel zout. Toch is ook dat wel een fractie minder. Gemiddeld bevatten vegetarische vleeswaren bijna 2 gram zout per 100 gram, bij vleesbeleg is dat iets meer dan 2 gram, ontdekte de bond.

Het Voedingscentrum stelt dat er in kant-en-klare vleesvervangers niet meer dan 1,1 gram zout mag zitten. De Consumentenbond pleit ervoor dat ook het zoutgehalte van vleesvervangers voor op brood omlaaggaat.