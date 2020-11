Enkele Republikeinen nemen afstand van Trumps fraudebewering

„Dit wordt echt gestoord”, zei Adam Kinzinger, een Republikeins congreslid uit Illinois. Legitieme zorgen over fraude moeten volgens hem via het rechtssysteem worden aangepakt. Hij keurde het verspreiden van „desinformatie” af. Senator Pat Toomey uit Pennsylvania zei dat hij geen enkel bewijs van fraude ziet.

„De uitspraken van de president vanavond, die ons democratische proces ondermijnen, kunnen niet verdedigd worden. Amerika telt de stemmen en we moeten de resultaten accepteren zoals we altijd hebben gedaan”, zei de Republikeinse gouverneur van Maryland Larry Hogan.

Congreslid uit Michigan Paul Mitchell hekelde de uitspraken van Trump. „Als iemand bewijs van wangedrag heeft, moet dat worden voorgedragen en opgelost. Als dat op een andere manier wordt gedaan, schaadt dit de integriteit van onze verkiezingen en is dat gevaarlijk voor onze democratie.”

Trump kreeg ook steun van sommige Republikeinen. De twee prominente senatoren Lindsey Graham (South Carolina) en Ted Cruz (Texas) namen het voor hem op. „Ik zal je vertellen dat de president boos is, ik boos ben en dat de kiezers ook boos zouden moeten zijn”, zei Cruz bij een talkshow van Fox News.

Cruz beweerde zonder enig bewijs dat de Democratische hoofdaanklager van Pennsylvania opdracht had gegeven om stemmen te tellen in de grootste stad van de staat, Philadelphia, „totdat Joe Biden wint.” In de cruciale swing state (20 kiesmannen) dreigt Trump zijn voorsprong te verliezen, doordat de voornamelijk Democratische briefstemmen nog geteld worden. „We moeten daar nu naar binnen gaan”, zei Cruz over de stembureaus.

Ook Graham uitte bij Fox News zijn onvrede over de tellingen in Philadelphia. „Waarom sluiten ze mensen buiten? Omdat ze niet willen dat mensen zien wat ze doen.” Hij verwees daarmee naar een kort geding dat het campagneteam van Trump aanspande om waarnemers van de campagne en de Republikeinse partij toe te staan. Overigens waren er wel waarnemers van de Trump-campagne aanwezig die toezagen op de telling van de briefstemmen in Philadelphia.