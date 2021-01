Asscher wil door ondanks kritiek op rol in toeslagenaffaire

Na het stevige rapport van de ondervragingscommissie over de affaire, werden binnen de PvdA vraagtekens gezet bij de positie van Asscher. Hij was in het vorige kabinet als minister van Sociale Zaken ook verantwoordelijk geweest voor een deel van de problematiek rond de toeslagen en bood eind vorig jaar in een bericht op Facebook zijn excuses aan voor zijn rol.

„Bij mij dreunde dit rapport de afgelopen weken nog stevig na”, schrijft Asscher in zijn nieuwjaarsbericht. Via RTL Nieuws druppelde vervolgens ook nog naar buiten dat PvdA-leden zich afvroegen of het excuus genoeg was en Asscher wel verder kon als lijsttrekker. „In de afgelopen periode ben ik ook vaak aangesproken op mijn jaren als vicepremier en minister. En dat is terecht”, stipt de fractieleider die kritiek aan.

’Dit ging niet goed’

„Ik neem verantwoordelijkheid voor een aantal dingen die niet goed zijn gegaan in Rutte II. Dat hoort bij politiek leiderschap. Eerlijk zijn over hoe ik daarvan heb geleerd en hoe ik het anders wil gaan doen”, schrijft Asscher aan de leden.

Terwijl in Den Haag de discussie wordt gevoerd over de politieke consequenties van de toeslagenaffaire, en of het kabinet wellicht op zou moeten stappen, wil Asscher doorgaan als PvdA-lijsttrekker en ’vooropgaan in de strijd voor een nieuwe verzorgingsstaat’.

De arbeiderspartij organiseert volgende week zaterdag zijn partijcongres, waarbij ook de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen nog moet worden vastgesteld door de leden.