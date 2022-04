Jongeren zijn tijdens de lockdown keihard getroffen en met name singles voelden zich regelmatig eenzaam. Nu versoepelingen zijn doorgezet is de vraag: Is de Summer of Love aanstaande met de bijbehorende drank, drugs en feesten? Of gaan we toch over tot de orde van de dag? En hoe zit het met daten, na corona? Doen we dat nog op anderhalve meter of wordt alles weer normaal zoals het was? Dit bespreken vier jonge Telegraafjournalisten in een nieuwe aflevering van de podcast Generatie T.

