Lancering Virgin Orbit-raket mislukt op debuutvlucht

De raket had seconden later zijn motor moeten ontsteken, maar ingenieurs moesten de vlucht beëindigen. Het doel van Virgin Orbit is om te proberen een deel van de opkomende markt te veroveren voor de lancering van kleine satellieten. Het bedrijf wil onder meer wedijveren met dat van Elon Musk’s SpaceX.

Het is in dit stadium niet duidelijk wat er mis is gegaan, maar het bedrijf had van tevoren gewaarschuwd dat de kans op succes in de buurt van 50:50 zou kunnen liggen.

Er zijn meer dan twintig eerdere tests geweest, maar dit was de eerste keer dat LauncherOne daadwerkelijk werd losgelaten. Eerder deze week noemde Virgin Orbit de test van maandag „het hoogtepunt van een vijfjarig ontwikkelingsprogramma.”

Cosmic Girl (de naam van de Boeing) en de bemanning zijn veilig en keren terug naar de basis, tweette het bedrijf.