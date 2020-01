EU: cyclus van geweld in Irak moet stoppen

Iraniërs rouwen om hun militaire leider Qassem Soleimani. Ⓒ EPA

BRUSSEL - Er moet een einde komen aan de huidige „cyclus van geweld” in Irak voordat de situatie helemaal uit de hand loopt. Dat zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell na de dood van de machtige Iraanse generaal Qassem Soleimani, die in Bagdad is omgekomen door een Amerikaanse luchtaanval.