Chinese raket raast ’ongecontroleerd’ om aarde, stort waarschijnlijk neer

Omdat China aan het werken is aan een ruimtestation, dat vergelijkbaar moet zijn met het International Space Station (ISS), probeert het land de ruimtecapsule ’Heavenly Harmony’ in een baan rond de aarde te lanceren. Echter, de 30 meter hoge Long March 5B-raket is na lancering van de capsule die het met zich meedroeg, zelf in een ongecontroleerde baan rond de aarde gaan razen. The Guardian laat weten dat experts melden dat het erop lijkt dat de raket inmiddels niet meer onder controle is.

Onmogelijk voorspellen

De raket scheert nu dus met een noodvaart op zo’n 300 kilometer hoogte boven de aarde. In de afgelopen dagen verloor het gevaarte al zo’n 80 kilometer aan hoogte. Vooralsnog is het onmogelijk te voorspellen waar en wanneer de Long March 5B zal neerstorten. Naar verwachting weegt de raket zo’n 21 ton.

Het voorval leidt tot afkeurende reacties. „Sinds 1990 is er geen enkel object van meer dan 10 ton ongecontroleerd de atmosfeer binnengekomen. Het is onacceptabel dat deze raket nu wel ongecontroleerd binnenkomt”, vertelt Jonathan McDowell aan SpaceNews.

Oceaan

De baan waarin de raket zich momenteel bevindt, ligt noordelijk genoeg om steden als Madrid, New York en Peking te raken en zuidelijk lopen de Nieuw-Zeelandse stad Wellington en plekken in het Zuid-Amerikaanse land Chili risico. Toch wordt de kans groot ingeschat dat de raket in de oceaan landt, aangezien 70 procent van het aardoppervlak uit water bestaat.

In de geschiedenis is er nog nooit door brokstukken van een neergestort ruimteschip iemand om het leven gekomen.