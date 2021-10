Podcast met Kitty Herweijer en Elif Isitman Een Tikkie van twee euro: waarom zijn Nederlanders zo gierig?

Een Tikkie van €1,50 voor de koffie van je collega. Is dat not done of juist handig? De podcast ‘Ongefilterd met Kitty en Elif’ zit deze week bomvol met soortgelijke kwesties, ‘gierige’ anekdotes en ergernissen. Ook legt antropoloog Danielle Braun uit waarom Nederlanders een openstaande schuld het liefst zo snel mogelijk verrekenen en etiquettekoningin Beatrijs Ritsema heeft tips voor het ongemakkelijke moment als de rekening wordt gepresenteerd.