Ook vestiging Surinaams geldwisselkantoor Den Haag doelwit explosie

Volgens de nieuwssite zou er rond tien voor twee vannacht een explosief tot ontploffing zijn gebracht bij de toegangsdeur van het pand. De politie doet onderzoek, er zijn zwarte schermen rond het pand geplaatst.

De schade lijkt mee te vallen, ook meldt de politie dat er geen gewonden zijn gevallen.

Voor het onderzoek zijn er zwarte schermen rond het pand geplaatst. Ⓒ Regio15

Explosies

Het is niet de eerste keer dat het geldwisselkantoor te maken heeft met explosies. Eerder gingen bij drie vestigingen in Amsterdam tegelijkertijd explosieven af. Bij een van die panden was later opnieuw een explosie. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam sloot een dag later de kantoren.

De vestiging in Rotterdam kreeg zondag nog te maken met een explosie. Daarbij vielen geen gewonden. De politie zegt rekening te houden met een verband met de eerdere explosies in de vestigingen in Amsterdam, ook gelet op de werkwijze.

’Bank van de onderwereld’

Suri-Change kwam onlangs in het nieuws, toen op 27 maart in Rotterdam, Barendrecht en Rhoon vijf personen werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het op grote schaal ondergronds bankieren en het witwassen van crimineel geld, vermoedelijk afkomstig uit de cocaïnehandel. Het onderzoek richt zich op criminele geldstromen die via dit bedrijf zouden lopen.