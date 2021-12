Johnson: boostercampagne versnellen vanwege omicron

„Het is nu duidelijk dat twee doses van het vaccin simpelweg niet genoeg zijn om het benodigde beschermingsniveau te hebben”, zei Johnson. „Maar het goede nieuws is dat onze wetenschappers erop vertrouwen dat we dat beschermingsniveau met een derde dosis, een boosterprik, weer kunnen oprekken.”

De versnelling van het boosterprogramma is volgens Johnson nodig vanwege de opkomst van de omicron-variant, die hij in zijn toespraak zelfs vergeleek met „een vloedgolf” die op komst is. In het VK werden zondag 1239 nieuwe besmettingen met de Omikron-variant bevestigd, bijna een verdubbeling tegenover de 633 besmettingen die zaterdag waren gerapporteerd.

Zelftest

Eerder op zondag kondigde de Britse regering al nieuwe maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo moeten vanaf dinsdag mensen die deels of volledig gevaccineerd zijn en die contact hebben gehad met iemand die besmet is, zeven dagen lang een zelftest doen.

Vlak na de aankondiging van Johnson crashte de website van de Britse gezondheidsdienst NHS, omdat mensen zich haastten om er boosterprikken te boeken, meldde de krant The Independent. „De NHS-website ondervindt momenteel technische problemen. We werken eraan om deze problemen op te lossen. Bedankt voor uw geduld”, aldus een verklaring op de website.