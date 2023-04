Tieners moeten belletje lellen met de dood bekopen na wraakactie Amerikaan

Het is 19 januari 2020 als er bij Anurag Chandra aangebeld wordt en een groep tieners zich lachend uit de voeten maakt. Een van hen laat ook nog de broek zakken om zijn achterste te laten zien. Het maakt de op dat moment flink beschonken Chandra „extreem, extreem woedend.” De veertiger had die dag twaalf bier op.

Hij laat de jeugdige treiteractie niet over zijn kant gaan en zet de achtervolging in met zijn auto. In de rechtbank zal Chandra later toegeven dat hij daarbij een snelheid bereikt van tot wel 160 km per uur. In de Temescal Valley bij Los Angeles gaat het dan helemaal mis: Chandra ramt met zijn wagen de Toyota Prius van de tieners. Hun auto slaat van de weg en botst vol tegen een boom aan. Drie inzittenden van 16 jaar oud zijn op slag dood. De 18-jarige bestuurder en twee 13-jarigen weten de klap te overleven.

Gevlucht

Het wordt Chandra zwaar aangerekend dat hij na de crash niet stopte, maar doorreed. Het was niet zijn bedoeling, en hij dacht dat de jongens wel oké waren, zei hij volgens de Riverside Press-Enterprise. Maar de „acties van de beklaagde zijn flagrant en buitengewoon onevenredig” voor een paar jongens die kattenkwaad uithalen, aldus woordvoerder John Hall van de openbaar aanklager.

„De moord op deze jonge mannen is een afschuwelijke en zinloze tragedie voor onze gemeenschap”, aldus officier van justitie Mike Hestrin in een verklaring. „Ik dank de jury voor hun oordeel. Dit is een belangrijke stap in de richting van gerechtigheid.” In juli volgt de uitspraak in de zaak. Chandra wacht mogelijk een levenslange gevangenisstraf.