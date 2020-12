Freek Jansen (JFVD) zag ’heldendaden’ Baudet: ’Als Odysseus keerde Thierry terug op Ithaka’

Premium Binnenland

Nederlander haalt oerknal-data van de maan

Een Chinese ruimtecapsule met daarin materiaal van de maan is veilig in China geland. Het is een grote sprong voor het Chinese ruimtevaartprogramma: tot dusver mochten alleen de Amerikanen en de Russen zich bezitters van maanstenen noemen. Maar ook Nederland speelt een rol in de belangrijke missie.