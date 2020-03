Twee inwoners Het Gooi besmet met corona

Dinsdagavond werd de diagnose na twee testen vastgesteld. Het gaat om een 56-jarige man uit Naarden en een 45-jarige man uit Blaricum. Beiden zijn in Noord-Italië geweest en zitten in thuisisolatie. De man uit Blaricum was op skivakantie met zijn gezin. Zijn gezinsleden, ook twee schoolgaande kinderen, hebben geen klachten maar blijven de komende dagen wel thuis. De inwoner uit Naarden was op familiebezoek.

De GGD van de regio Gooi en Vechtstreek brengt in kaart met wie de besmette patiënten contact hebben gehad om te voorkomen dat de ziekte zich verder verspreidt. Zij worden benaderd en moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen. Als ze symptomen krijgen die kunnen wijzen op de infectieziekte, worden zij ook in thuisisolatie geplaatst en getest.