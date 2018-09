De Graaf: niet laten afleiden door Apeldoorn

Hoewel De Graaf er met regelmaat aan wordt herinnerd, hindert het hem niet in de organisatie van de eerste Koningsdag. „Ik vind het een eer om het nog een keer te mogen doen”, zei hij donderdag bij de presentatie van het programma. Hij wil zich dan ook niet laten afleiden door de gebeurtenissen in Apeldoorn. „De vorige keer is heel dramatisch afgelopen, maar ik heb het in een hokje gestopt. Af en toe gaat dat deurtje even open, maar we doen er alles aan om er nu een mooie dag van te maken.”

De Graaf was als voorzitter van de Eerste Kamer vorig jaar nauw betrokken bij de troonswisseling. „Dat was voor mij 1-1. Ik ga er nu 2-1 van maken.”