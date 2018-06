EU en Afrika pakken illegale migratie aan

De EU en de Afrikaanse landen gaan de illegale migratie van Afrika naar Europa aanpakken. Op de EU-Afrikatop in Brussel is donderdag een actieplan aangenomen. Ook in de strijd tegen mensenhandel slaan de EU en Afrika de handen ineen. Zij hopen zo de stroom illegalen die - vaak met gevaar voor eigen leven - de Sahara doorkruisen of Middellandse Zee oversteken op weg naar Europa, in te dammen.