Opnieuw tbs voor aanranding sociotherapeute

De tbs'er greep de jonge therapeute tijdens het luchten op de binnenplaats van achteren bij haar keel. Ook betastte hij haar onzedelijk en gaf haar klappen. Uiteindelijk wist ze met haar noodknop alarm te slaan.

Volgens de rechtbank is de dader onvoorspelbaar en al jaren seksueel grensoverschrijdend. Hij zit in een speciale kliniek voor gedragsgestoorde verstandelijk gehandicapten en moet langdurig worden behandeld. Omdat de kans op herhaling groot is, krijgt hij opnieuw een dwangverpleging om de maatschappij optimaal voor hem te kunnen beschermen.

Medepatiënten van de Van Mesdagkliniek in Groningen en zijn behandelaars vertelden eerder al dat de licht zwakzinnige man seksueel geobsedeerd was. Hij had het al eerder voorzien op de therapeute. De man is volledig ontoerekeningsvatbaar en kan daarom geen celstraf krijgen.