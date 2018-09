Werkstraf geëist tegen 64-jarige racefietser

De man toerde samen met zeven andere racefietsers door het buitengebied bij Oisterwijk. Op de Logtsebaan raakte hij een tegemoetkomende 78-jarige vrouw uit Best, eveneens op een racefiets. Hun sturen haakten in elkaar en de vrouw raakte dodelijk gewond.

Justitie in Breda verwijt de man dat hij te veel links reed en niet goed heeft opgelet.

De fietser uit Hilvarenbeek vertelde de rechter dat de groep twee aan twee reed. Omdat hij door het postuur van de man vóór hem niet goed zicht had op de weg, ging de 64-jarige man iets naar links. Hij heeft de vrouw op de racefiets niet gezien. Evenmin heeft hij een van de andere toerfietsers horen roepen dat er een tegenligger was, hoewel dat wel gebruikelijk is in deze sport.

De officier van justitie noemde als een van de redenen dat het Openbaar Ministerie in deze zaak tot vervolging overging dat „ook groepen wielrenners zich aan de regels moeten houden.”

De rechtbank doet uitspraak op 17 april.