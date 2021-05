LIVE | Feestgangers op de bon: agenten laten jongeren troep zelf opruimen

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien. Bekijk hier hiet coronanieuws van zaterdag 8 mei.

13.30 - Illegaal feestje Amsterdam opgedoekt

Agenten hebben vannacht een einde gemaakt aan een illegaal feest bij een bedrijfspand op de Veemarkt in het Amsterdamse Oostelijk Havengebied. 43 aanwezigen zijn op de bon geslingerd vanwege het ’niet naleven van de coronaregels’.

„Tegen de organisator wordt bestuurlijk opgetreden”, meldt de Amsterdamse politie zondag. De boete bedraagt 95 euro.

Ook in Zeeland was het raak. Daar was een feest gaande op een parkeerplaats aan het Veerse Meer. Er waren ongeveer vijftig jongeren aanwezig, laat de politie weten. De feestvierders maakten er bij gebrek aan uitgaansgelegenheden een flinke rotzooi van: aan het hele meer lagen glasscherven, bierkratten en ander afval. Ook werden er bierflessen in het water gegooid.

Agenten lieten jongeren bij het Veerse Meer zelf de rommel opruimen. Ⓒ Politie

De politie schreef twaalf bekeuringen uit. Ook moest een aantal jongeren onder toezicht van de politie de rommel opruimen.

12.00 - EU stopt met bestelling vaccins AstraZeneca

De Europese Unie, die farmaceut AstraZeneca ervan beschuldigt bestelde vaccins niet op tijd te leveren, heeft daar vanaf juni niks meer besteld. Dit bevestigde de Europese Commissaris Interne Markt Thierry Breton die zei dat de contracten niet verlengd worden. De Europese Commissie heeft de farmaceut aangeklaagd omdat die leveringscontracten niet zou nakomen en ook geen redelijk plan zou hebben om überhaupt op tijd te kunnen leveren.

De EU is hoe dan ook op zoek naar andere mogelijk doelmatiger vaccins. Dit weekeinde werd bekend dat de EU de komende twee jaar kan rekenen op nog eens 1,8 miljard coronavaccins van Pfizer/BioNTech. Het contract met de vaccinfabrikant is beklonken, zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zaterdag. Pfizer gaat vanaf eind dit jaar nog eens 900 miljoen doses leveren en de EU kan aanspraak maken op nog eens zoveel, laat Von der Leyen weten.

De grote opdracht onderstreept dat de EU meer en meer inzet op het vaccin van Pfizer en andere middelen van soortgelijke makelij. Hun nieuwe zogeheten mRNA-technologie zou zich hebben bewezen, terwijl er met vaccins met een andere werking zoals dat van AstraZeneca allerlei problemen zijn.

11.00 - India verlengt lockdown

De premier van de Indiase hoofdstad, Arvind Kejriwal, heeft de lockdown verder verscherpt en met een week verlengd. Deze week rijden er zelfs geen metro’s meer in de metropool Delhi waar rond de 17 miljoen mensen wonen, meldden plaatselijke media. De drie weken terug ingevoerde strenge beperkingen gelden nu tot de vroege morgen van 17 mei.

Kejriwal zei dat het aantal mensen dat positief op het virus wordt getest is teruggelopen van 35 procent halverwege april naar 23 procent, maar hij vindt dat geen aanleiding de bewegingsvrijheid te verruimen.

De metropool had vooral te kampen met een tekort aan zuurstof voor de behandeling van ernstig zieke patiënten, maar het gaat het nu iets beter volgens Kejriwal. Het komt mede omdat New Delhi ook via de rechter bij de gezondheidsautoriteiten meer actie heeft afgedwongen. Het heeft onder meer geleid tot het opzetten van een nationale ’Task Force’ die de beschikbare zuurstof beter in kaart moet brengen en sneller distribueren.

In India zijn er ruim 300 miljoen coronatests uitgevoerd en 22,3 miljoen besmettingen vastgesteld. Bij ruim 18 miljoen van de gevallen gaat het om mensen zonder ziekteverschijnselen of genezen patiënten. In het land van bijna 1,4 miljard inwoners zijn momenteel ongeveer 3,7 miljoen actieve gevallen van het coronavirus. In het land zijn volgens de autoriteiten zo’n 243.000 patiënten met of door Covid-19 overleden. Dat is per miljoen inwoners (ongeveer 175) erg weinig in vergelijking met bijvoorbeeld Brazilië (1970), de VS (1790) of Spanje (1685).

Maar het aantal sterfgevallen is in India momenteel erg hoog met zondag weer meer dan 4000 in 24 uur tijd. In de politiek wordt om een nationale strenge lockdown geroepen. Momenteel zijn naast New Delhi nog twaalf van de 36 deelstaten vrijwel lamgelegd met een strenge lockdown.

7.00 - Suriname in lockdown tijdens komende nationale feestdagen

Omdat het aantal positief geteste mensen in Suriname nog niet echt daalt, blijft de regering het middel van de lockdown inzetten. Zowel op Moederdag als aanstaande donderdag als het einde van de vastenperiode wordt gevierd, moeten de Surinamers thuis blijven. Ook op andere komende nationale feestdagen zal het land op slot gaan, heeft minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin zaterdagavond tijdens een digitale persconferentie bekendgemaakt.

Deze zaterdag stond de teller stil bij 87 positieve gevallen, vrijdag waren dat er 117. Het beleid is om zoveel mogelijk positief geteste mensen buiten de ziekenhuizen te isoleren. Daardoor kunnen de mensen die echt ziekenhuiszorg nodig hebben die zorg wel krijgen. Net als in veel andere landen zal ook in Suriname de reguliere zorg op een lager pitje komen te staan om de Covid-zorg uit te breiden, aldus Ramadhin.

De minister was blij aan te kunnen kondigen dat er maandag weer een partij van bijna 29.000 AstraZeneca-vaccins het land binnenkomt. Ook in juni wordt zo’n zending verwacht. De minister hoopt dat dit nieuws over voldoende vaccins er voor zorgt dat meer mensen zich zullen laten prikken. Het totaal aantal gevaccineerden in Suriname staat nu op ruim 45.000, dit is ongeveer tien procent van het totale aantal mensen dat ingeënt moet worden.

De minister zei blij te zijn met het nieuws dat het Chinese vaccin Sinopharm vrijdag door Wereldgezondheidsorganisatie WHO is goedgekeurd. Hij zal zeker nagaan welke mogelijkheden er zijn om het Chinese vaccin in Suriname toe te passen.

04.22 uur - Politie ontruimt Brussels plein met feestende jongeren

Tijdens het ontruimen van een plein in de Belgische hoofdstad zijn in de nacht van zaterdag op zondag schermutselingen uitgebroken tussen ongeveer vijfhonderd feestende jongeren en de politie. Er werd met projectielen naar agenten gegooid, laat een Belgische politiewoordvoerder weten. Het waterkanon werd ingezet om de meute te verdrijven.

De politie greep rond 01.30 uur in nadat een paar duizend jongeren zaterdagavond na sluiting van de terrassen in de Belgische hoofdstad Brussel blijven hangen en feesten. Bijna niemand hield voldoende afstand of droeg een mondkapje. Zaterdag mochten de terrassen voor het eerst weer open tot 22.00 uur.

Op het Heilig-Kruisplein, voor het Flageygebouw, verzamelde zich een feestende menigte van een paar duizend jongeren. Aanleiding was niet alleen de heropening van de terrassen, er was ook via sociale media opgeroepen het einde van de avondklok te vieren.

In de vooravond animeerden een twintigtal artiesten en een fanfare al het plein, dat vlakbij het grotere Flageyplein gelegen is. Naast de terrassen van enkele horecazaken groeide de menigte aan tot uiteindelijk het volledige Heilig-Kruisplein volstond. Na de sluiting van de terrassen van Café Belga rond 21.30 uur leek het feest pas echt te beginnen. Jongeren, met zelf meegebrachte luidsprekers, dronken en dansten. Van een veilige afstand houden of het dragen van een mondmasker was inmiddels geen sprake meer.

De Belgische viroloog Marc van Ranst keurde op Twitter het gedrag van de feestende jongeren af. „Ga naar huis en verkloot het niet voor de rest van de bevolking. Of willen jullie tonen waarom een avondklok nodig was?”, twitterde hij.

De politie bleef op afstand en meldde de situatie bij de gemeente Elsene, een van de negentien gemeenten die samen het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest vormen. De burgemeester van Elsene, Christos Doulkeridis, kwam ter plaatse en riep de jongeren herhaaldelijk op te vertrekken. Zo’n vijfhonderd van hen bleven aanwezig. Reden voor de politie uiteindelijk in te grijpen.