’Nederland moet met vuist op tafel slaan in zaak ontvoerd meisje Insiya’

„Er is heel lang stille diplomatie geweest. Die heeft geen resultaat opgeleverd", aldus CDA-Kamerlid Omtzigt over de zaak van het ontvoerde meisje Insiya.

Den Haag - Nederland moet stoppen met alleen ’stille diplomatie’ in de zaak van de ontvoering naar India van het Nederlandse meisje Insiya en moet veel harder met de vuist op tafel slaan, vindt het CDA. Partijen in de Tweede Kamer onderschrijven dit en roepen het ministerie van Buitenlandse Zaken op om de onderhandelingen over haar terugkeer te intensiveren.