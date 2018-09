Dion (11) bestolen van spaargeld

Vlak voor Dion de spelcomputer kon aanschaffen, namen dieven zijn 290 euro mee. Naast het geld namen de inbrekers afgelopen maandagnacht ook een paar iPhones en tablets mee.

Extra zuur voor Dion was dat hij zijn spaarpot meestal mee naar zijn slaapkamer nam, behalve die ene nacht. ''Ik voel me echt zwaar klote en verdrietig. Want dat geld krijg ik niet terug'', zegt de jongen in het AD.

VerzekeringVolgens de ouders van de jongen keert de verzekering het geld zo goed als zeker niet uit. ''Ik hoop dat de daders zien wat ze aanrichten en dat ze last krijgen van hun geweten,'' zegt vader Taco van Arkel. ''Ik vind dit zo laag bij de grond.''

Voor Dion zit er voorlopig niets anders op dan zijn favoriete spel bij vriendjes te spelen. ''Want ik weet niet of ik weer een paar jaar ga sparen.''