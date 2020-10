Griekse neonazi schuldig aan moord op rapper

Giorgos Roupakias, rechtsonder op de foto. Ⓒ AFP

ATHENE - In Athene is een lid van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad schuldig verklaard aan de moord op een antifascistische rapper in 2013. Het 34-jarige slachtoffer werd opgejaagd door een groep neonazi’s en doodgestoken voor een café. De dader, Giorgos Roupakias, heeft eerder een bekentenis afgelegd. Hij krijgt mogelijk een levenslange celstraf opgelegd.