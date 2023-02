Weer Chinese techmiljardair verdwenen, al twee dagen ’geen contact’ met Bao Fan

Het bedrijf heeft grote Chinese techbedrijven als klant. De aandelenkoers van het bedrijf kelderde na de bekendmaking van de vermissing van Boa. Het bedrijf benadrukte dat het geen informatie heeft dat zijn verdwijning ’iets te maken heeft met zijn werkzaamheden voor het bedrijf’. In het bericht staat niet hoeveel dagen de ceo al zoek is. Het Chinese zakenblad Caixin citeert bronnen die stellen dat zijn collega’s hem al twee dagen niet kunnen bereiken. Het blad benadrukt dat de president van het bedrijf in september is meegenomen door de autoriteiten. Dit zou te maken hebben met zijn werk voor de Chinese staatsbank ICBC.

Het bedrijf heeft echter nooit iets bekend gemaakt over zijn arrestatie. Ook staat hij niet meer genoemd als leidinggevende op de website van het bedrijf. De verdwijning van Bao past in het beeld van een land waarin hooggeplaatste figuren in het Chinese bedrijfsleven soms verdwijnen, zonder dat hier een uitleg bij te geven valt. In sommige zaken worden deze hooggeplaatste Chinezen aangeklaagd voor corruptie, witwassen en andere vormen van criminaliteit.

In 2015 verdween bijvoorbeeld de ’Warren Buffet’ van China, Guo Guangchang, een aantal dagen. De Chinees-Canadese zakenman Xiao Jianhua werd in 2017 meegenomen en verdween vorig jaar in de gevangenis wegens corruptie. In 2020 verdween Alibaba-oprichter Jack Ma drie maanden van het toneel, nadat hij zich kritisch uitliet over marktregulatie door de Communistische Partij.