Coronavirus, verkiezingen en Kobe Bryant trending in 2020

Jaarlijks verzamelt de tech-gigant de momenten, mensen, onderwerpen en plaatsen waar Nederlanders dit jaar belangstelling voor hadden en produceert net als Twitter dat eerder deze week deed lijstjes.

Google ziet wat voor vragen we stellen, wat voor culinaire zoektochten we ondernemen, kijkt in wat voor nieuws Nederlanders geïnteresseerd zijn en wie de acteur is waarover we het meest willen weten.

Waarom hamsteren we wc-papier?

Te midden van een wereldwijde pandemie probeerden mensen in 2020 vooral te begrijpen wat er om hen heen gebeurde. Daarom voert het coronavirus de lijst aan. Dat ziet Google terug in vragen die Nederlanders in Google Zoeken stelden, zoals ‘wat is een lockdown?’, ‘hoe maak je een mondkapje?’ en ‘waarom hamsteren we wc-papier?’

Naast de ontwikkelingen die om ons heen gebeurden, waren Nederlanders ook nieuwsgierig naar antwoorden op vragen als ‘‘waarom is de lucht blauw?’ en ‘waarom zijn luiaards traag’? En zochten we naar culinaire manieren om onze tijd door te brengen: dit jaar bereikten de zoekopdrachten naar bakken en het maken van bijvoorbeeld ijskoffie en pannenkoeken een piek, evenals recepten voor het klaarmaken van asperges en gnocchi.

Nieuws

Op het gebied van nieuws hadden Nederlanders veel interesse in de Amerikaanse verkiezingen: zowel de verkiezingen zelf als Joe Biden staan in de top 10 van trending zoekopdrachten. Daarnaast zochten Nederlanders onder meer naar nieuws rondom Black Lives Matter, Koningsdag thuis en de gebeurtenissen in Iran en Beiroet.

In de categorie tv-programma’s was dit jaar het programma Boer zoekt Vrouw de trending zoekopdracht. In de top 10 van Nederlandse artiesten valt op dat daar drie deelnemers aan het tv-programma The Masked Singer in staan: Noortje Herlaar, Ernst Daniël Smid en Jan Dulles. Noortje Herlaar voert daarnaast ook de lijst van acteurs aan.

WC papier op rantsoen om hamsteren tegen te gaan aan het begin van de corona-crisis. Ⓒ Foto: Jeroen van Eijndhoven / Beeld We

Top trending in Nederland

Coronavirus RIVM Verkiezingen Amerika Coronavirus Nederland Snappet Kobe Bryant Fred van Leer iPhone 12 Corona Dashboard Joe Biden

Top trending nieuws

Corona persconferentie Amerikaanse verkiezingen Koningsdag thuis Storm Dennis Scholen dicht Iran Beiroet Storm Ellen Black Lives Matter Wit Rusland

Top trending ‘Waarom…?’

Waarom zijn cornflakes uitgevonden? Waarom hamsteren we wc-papier? Waarom hangt de vlag uit vandaag? Waarom heet het coronavirus? Waarom is de lucht blauw? Waarom zijn er zo veel (corona)doden in Italië? Waarom speelt Ajax met een rouwband? Waarom zijn luiaards traag? Waarom worden nertsen gefokt? Waarom werd George Floyd gearresteerd?

Top trending acteurs & actrices