Fok platneuzen verder aan banden: regels flink aangescherpt

DEN HAAG - Het fokken van honden met een extreem korte snuit in combinatie met een hond met een langere snuit is per direct verboden. Haagse bronnen melden dat minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) donderdag de fokregels flink aanscherpt.

Shih tzu’s zouden volgens onderzoekers last hebben van ademhalingsproblemen.