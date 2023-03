Premium Het beste van De Telegraaf

Frietbakker Franky ligt wakker na trip naar front: ‘Had ik dat meisje maar geholpen’

Door Koen van Eijk Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - Na tien intensieve reizen met de frietkar naar Oekraïne, is patatbakker Franky van Hintum wel wat gewend. Maar na de laatste trip met zijn maatje Coen van Oosten, tot vlakbij het front in de Donbas, moet de Brabander wel even bijkomen. „Er liep daar een meisje. Helemaal alleen. Ik lig er wakker van dat ik haar niet heb gevraagd of ze hulp nodig had.”