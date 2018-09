Specialisten spitten administratie Oad uit

Bedrijven en organisaties zijn wettelijk verplicht een correcte en transparante administratie te voeren. De curatoren onderzoeken ook of het Oad-bestuur aan deze boekhoudplicht heeft voldaan.

Oad ging in september vorig jaar failliet. Volgens de leiding van het bedrijf waren het slechte economische klimaat en de daardoor teruglopende omzetten de oorzaken van het faillissement. De 'doodsteek' was dat de bank uiteindelijk de kredietovereenkomst opzegde.

„Andere bij het faillissement betrokken partijen noemen andere oorzaken”, zoals dat door de curatoren wordt omschreven in dit en het vorige verslag. Zij lieten al eerder weten dit nader te gaan onderzoeken. Daarbij is ook de vraag aan de orde of de Oad-top zich schuldig heeft gemaakt aan onbehoorlijk bestuur.

De Oad Groep telde bij het faillissement ongeveer 1750 werknemers. De curatoren slaagden erin voor een aantal onderdelen een nieuwe eigenaar te vinden. Circa 600 mensen konden daardoor hun arbeidsplek behouden.

De curatoren voorzien dat afwikkeling van het Oad-faillissement „enkele jaren” in beslag gaat nemen.