Veel aanvragen Brabantse boeren vóór bouwstop

Brabantse gemeenten hebben in de dagen voordat de provincie op 20 september een tijdelijke bouwstop instelde voor veehouderijen nog opvallend veel bouwaanvragen ingediend. Gemeenten kregen in de week voor de plotselinge bouwstop nog ten minste 55 aanvragen voor bedrijfsuitbreidingen. In de maanden ervoor schommelde het aantal aanvragen tussen 3 en 19 per week. Dat staat in een inventarisatie die woensdag naar Provinciale Staten is gestuurd.