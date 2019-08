Gemeente dwingt AZ tot sluiting van deel stadion

De gemeente legde vrijdag na de tussentijdse waarschuwing van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) de club een last onder bestuursdwang op. Die houdt onder meer in dat het veld, de tribunes, de ruimtes onder de ingestorte Molenaarstribune en de parkeerterrein bij die tribune niet meer toegankelijk mogen zijn.

Voor AZ is dat geen grote verandering, laat een woordvoerder weten. Die ruimten zijn immers sinds het instorten van een deel van het stadiondak vorig weekend al niet begaanbaar. De bedrijven die gevestigd zijn in het stadiondeel onder de getroffen tribune verhuizen naar het hoofdgebouw, legt de woordvoerder uit. Zolang het nodig is, kunnen ze daar terecht.

Stap voor stap

Voordat iemand van de gemeente weer de stadiongedeelten in mag, moet er een plan van aanpak voor de ‘sloop- en herstelwerkzaamheden’ zijn ingediend. ,,Per stap beoordelen wij welke delen eventueel vrijgegeven kunnen worden voor gebruik’’, aldus de gemeente Alkmaar.

Ook moet de club, die de eigenaar is van het stadion, een plan van aanpak overleggen waarin onder meer staat hoe het ingestorte dakdeel wordt gesloopt en hoe het herstel eruit gaat zien. Alles moet ter goedkeuring langs de gemeente, zo staat in een spoedaanschrijving die de gemeente Alkmaar vrijdag heeft gestuurd aan AZ Vastgoed.

De gemeente wil wekelijks worden geïnformeerd over de vorderingen van het plan van aanpak. Voldoet AZ Vastgoed niet aan de eisen, dan neemt de gemeente de regie over en verhaalt dan alle kosten.