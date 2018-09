’Liever eigen potje voor tandartskosten dan premie kwijt’

Dit blijkt uit onderzoek van ixorg onder haar eigen klanten. Eind 2013 kwam met ixorg een nieuwe keuze voor de consument op de markt. Inmiddels bouwen al bijna 5.000 mensen een eigen ’spaarpotje’ op voor tandartskosten via ixorg.

Tandartsverzekering

„Wij hadden verwacht dat de calamiteitenverzekering die ook onderdeel uitmaakt van ixorg minstens even belangrijk zou zijn voor mensen om voor ons te kiezen”, aldus Toine Beljaars, directeur van ixorg. Bij ixorg zijn klanten tegelijkertijd verzekerd voor calamiteiten tot €10.000. „Maar dé reden om over te stappen naar ixorg is het willen vermijden van de stevige premie voor de aanvullende tandartsverzekering.”

De ixorg klant bepaalt zelf of in overleg met zijn tandarts het bedrag dat hij per maand voor mondzorgkosten opzij wil zetten. Naast de maandelijkse inleg in je eigen potje betaal je bij ixorg € 4,85 per maand. Elke volgende deelnemer betaalt € 3,85 per maand. Kinderen onder 18 jaar betalen geen kosten. Deze bedragen zijn inclusief de dekking van gebitsschade bij ongevallen.

Altijd instappen

Beljaars: „We zijn rustig van start met zo’n 5.000 klanten maar we groeien ook door het jaar heen. Bij ons kun je het hele jaar instappen en na 1 jaar op elk moment uitstappen, in tegenstelling tot een gewone tandartsverzekering. Consumenten moeten nog wennen aan de nieuwe mogelijkheid van een ‘spaarpotje’ voor tandartskosten en dat het geld dat daarin zit altijd van henzelf blijft. En als ze het potje niet of maar deels gebruiken ze het ook weer terugkrijgen. Men is gewend aan een ’weg is weg’ premie bij zorgverzekeraars dus het is logisch dat onze aanpak echt even wennen is.”