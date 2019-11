De geheimen van een topspion

Schrijfster Amaryllis Fox Ⓒ Matty van Wijnbergen

Ze is slim, mooi, kan als ex-CIA-agente met vuurwapens omgaan en sloot ook nog een sprookjeshuwelijk met een telg uit de Kennedy-dynastie. Topspion Amaryllis Fox leidt een leven als in de film – en schreef daar een boek over. Deze week was ze in Nederland om te vertellen over haar leven undercover.