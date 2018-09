Staking brengt rust op Duitse vliegvelden

De maatschappij biedt de reizigers omboekingen aan en ze zet toestellen in van dochterondernemingen waar niet wordt gestaakt. Bij andere dochters zoals Germanwings wordt ook gestaakt waardoor de helft van de ruim 1300 vluchten uitvallen. Van de vluchten tussen Frankfurt en Schiphol werden er woensdag een dozijn geannuleerd.

Politici hebben ondertussen geen goed woord over voor de actie. „Het kan niet zo zijn dat minibonden de belangen van weinigen op het bord van vele anderen leggen”, aldus SPD'er Klaus Barthel. Ook vicefractievoorzitter Michael Fuchs van de CDU in de Bondsdag is boos. „De staking is absoluut onverantwoord. Bij mensen die soms evenveel verdienen als de bondskanselier heb ik daar geen begrip voor.” Minister van Transport Alexander Dobrindt roept beide partijen op een snelle oplossing te vinden. „Elke dag dat er wordt gestaakt, worden honderdduizenden mensen in hun mobiliteit beperkt.”

Een akkoord lijkt evenwel ver weg. Lufthansa zegt een aanbod gedaan te hebben op basis waarvan verder gesproken kan worden, de piloten wijzen het als „nep” van de hand . Naar buiten toe toont Lufthansa bereidwilligheid te praten, maar het aanbod blijft steeds hetzelfde. „Voor ons is Lufthansa echt een wolf in schaapskleren”, aldus de pilotenvakbond.

De luchthavens bereiden zich ondertussen vooral voor om mensen die op doorreis zijn en geen visum hebben - en dus niet door de douane kunnen - zo goed mogelijk op te vangen.