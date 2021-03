’Meisje (14) in elkaar geslagen en verdronken in Seine’

Een tienermeisje is deze week verdronken in de Seine bij Parijs. Ⓒ Hollandse Hoogte / SIPA Press

PARIJS - Twee schoolgenoten van een 14-jarig Frans meisje worden ervan verdacht haar in de Seine te hebben geduwd en achtergelaten. Het lichaam van de tiener werd maandagavond in de rivier in Parijs gevonden.