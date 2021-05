Rol van adviesbureau windturbines roept vragen op bij raadsleden Amsterdam

Afgelopen weekeinde werd er opnieuw gedemonstreerd tegen windturbines op land. Ⓒ Foto ANP

AMSTERDAM - Raadsleden in Amsterdam willen snel opheldering van GL-wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) over de inhuur van externen die de weg plaveien voor de komt van windturbines in de stad. Zo staat een externe ambtenaar, die ook aandeelhouder en partner is bij windturbineadviesbureau Pondera Consult, momenteel op de ’loonlijst’ bij de gemeente als gedetacheerde.