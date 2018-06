Zachte winter leidt tot kwart minder files

Het ging echter niet overal van een leien dakje. In de regio's Amsterdam en Rotterdam merkten automobilisten weinig van de filedaling.

De grootste knelpunten liggen in de ochtendspits op de wegen naar de hoofdstad, met name op de A8 en de A9. In de avondspits staan automobilisten het langst in de file rond Rotterdam. Daar is de A20 tussen het Kleinpolderplein en het Terbregseplein nog steeds de bottleneck, aldus de ANWB.