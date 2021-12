Dodental na gasexplosie op Sicilië loopt op

Door de explosie van zaterdagavond zijn vier woongebouwen in Ravanusa ingestort en zijn drie panden ernstig beschadigd. Zondag werden nog mensen levend onder het puin vandaan gehaald, nadat zij met behulp van honden werden opgespoord.

De zoektocht naar de vermisten „gaat onverminderd verder”, melden de lokale autoriteiten. Het is niet bekend of de twee vermisten nog in leven zijn. Er zijn sinds zondagochtend geen tekens van leven meer waargenomen.

Volgens de brandweer vormt de grote hoeveelheid puin een groot probleem bij de zoekactie. „We verplaatsen puin met grote zorg om nieuwe instortingen te voorkomen”, heeft een woordvoerder tegen de Italiaanse omroep Rai News 24 gezegd.

Onder de maandag geborgen slachtoffers is een 30-jarige verpleegkundige die hoogzwanger was. Ook haar echtgenoot en diens ouders zijn overleden en gevonden. De eerste lichamen werden zondagochtend onder hun puin vandaan gehaald.

De oorzaak van de explosie is niet bekend. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. De autoriteiten denken dat er waarschijnlijk een gaslek was. De gasleverancier heeft gezegd dat in de week voorafgaand aan de explosie geen meldingen over lekkages waren. Ook vonden er geen werkzaamheden plaats. Het gasnetwerk in Ravanusa was in 2020 en 2021 nog geïnspecteerd.

Strafrechtelijk onderzoek

Ⓒ ANP / Splash News

De openbaar aanklager is zondag al een strafrechtelijk onderzoek gestart om na te gaan of mensen schuld hebben aan het incident.

„Opeens was het licht weg en kwam het dak naar beneden”, zegt de 80-jarige Rosa Carmina die kon worden gered. Zij kwam onder puin terecht en werd gevonden doordat ze om hulp riep.

„Het lijkt Beiroet wel”, reageerde het hoofd van de regionale burgerbescherming ter plaatse tegenover Adnkronos, een ander Italiaans persbureau. Op beelden is te zien hoe de straat vol puin ligt en er meerdere branden woeden. De burgemeester van Ravanusa noemt het een tragedie. „Meer dan drie woonhuizen zijn door de vlammen verwoest.”