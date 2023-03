Premium Het beste van De Telegraaf

Kritiek op Rusland ligt gevoelig in China Aan Chinees-Russisch grens wordt duidelijk hoe afhankelijk beide landen van elkaar zijn

Door Cindy Huijgen Kopieer naar clipboard

Mao en Poetin staan broederlijk naast elkaar in Chu’s winkeltje waar matroesjka’s worden verkocht. Ⓒ De Telegraaf

Heihe - In het noordelijk gelegen Chinese grensstadje Heihe is duidelijk voelbaar hoe afhankelijk China en Rusland van elkaar zijn. „Er is geen ander land dat nog bevriend met ons wil zijn”, vertelt de Russische vrachtwagenchauffeur Slava. „Alleen onze buurlanden geven ons nog werk.”