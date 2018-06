Illegaal verblijf zou cel of boete opleveren

Humanitaire hulp aan illegalen zou echter weer niet strafbaar worden. Illegalen in Nederland hielden volgens het voorstel wel recht op medisch noodzakelijke zorg en hun kinderen recht op onderwijs.

Het plan, een wens van de VVD, trok van het begin af aan een schaduw over de coalitie. PvdA-leider Diederik Samsom haalde dan wel het kinderpardon binnen, maar moest de strafbaarstelling illegaliteit verdedigen tegenover grote weerstand in de eigen gelederen. Het verzet werd onder anderen aangevoerd door Sander Terphuis, een prominent partijlid van Iraanse afkomst.

Dit jaar kwam de politieke discussie in beweging. „Als de PvdA het asielbeleid wil aanpassen, de strafbaarstelling illegaliteit, dan valt er over te praten, maar dat is niet gratis. Wij doen niet aan cadeautjes”, aldus Halbe Zijlstra van de VVD. Maar de PvdA wilde er niet meer over onderhandelen.

Arie Slob, die met zijn ChristenUnie het kabinet meestal steunt, zei dat niet meer te zullen doen als de strafbaarstelling zou worden doorgezet.