Iran: oorzaak vliegtuigcrash nooit willen verbergen

„Vanaf het begin was er niet de intentie om de oorzaken van het ongeluk te verbergen”, zei Shamkhani. ” Omdat de oorzaak technische kenmerken heeft, is het sowieso onmogelijk om het te verbergen.” In het toestel zaten onder anderen 82 Iraniërs en 57 Canadezen.

Het Iraanse regime ontkende eerst alle betrokkenheid bij de ramp, maar maakte ineens een draai en gaf toe het toestel per ongeluk uit de lucht te hebben geschoten. Veel Iraniërs zijn daar boos over en demonstreren daarom tegen het regime. Die protesten zijn zeldzaam.

