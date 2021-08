Premium Het beste van De Telegraaf

Werkdruk, corona- en griepgolf en RS-virus ’Crisis in zorg is permanent’

Door Arianne Mantel en Edwin Timmer

AMSTERDAM - De werkdruk voor zorgpersoneel in ziekenhuizen, verpleeghuizen en wijkzorg weegt zwaarder dan ooit. Betrokkenen in de sector waarschuwen dat er inmiddels een permanente zorgcrisis gaande is, die doorsijpelt naar alle segmenten in de zorg. Zo neemt de druk op de wijkzorg toe door alle uitgestelde zorg. En dan wordt er ook nog gevreesd voor een rampscenario van een vijfde coronagolf, een griepgolf en uitbraak van het RS-virus bij kinderen in het najaar.