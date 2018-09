Bol van de kastelen

Kasteel AmmersoyenVier ronde torens met daartussen metersdikke muren. Strategisch gelegen tussen Maas en Waal, in het rivierenland van de Bommelerwaard. Ammersoyen is één van onze best bewaarde middeleeuwse kastelen, gebouwd rond 1300.

Rondleidingen beginnen om 13, 14, 15 en 16. Duur: 75 minuten. Toegang € 6,00 p.p., kinderen t/m 12 jaar € 3,40 p.p., donateurs GLK gratis. Reserveren is niet nodig. Adres: Kasteel Ammersoyen, Kasteellaan 1, 5324 JR Ammerzoden.Kasteel CannenburchAls in een tijdmachine ervaart de bezoeker vijf eeuwen bouw- en leefhistorie van dit edelmanshuis. Die begon met de Gelderse maarschalk, Marten van Rossem. In 1543 bouwde hij een statig slot op ruïnegedeelten van een middeleeuws huis. Restanten hiervan zijn nog te zien in de kelderverdieping. De vertrekken zijn ingericht met onder meer porselein en schilderijen.

Geopend van 12.00 - 17.00 uur (laatste toegang om 16.00 uur). U kunt het kasteel op eigen gelegenheid bezichtigen. Toegang € 7,60 p.p., kinderen t/m 12 jaar € 4,20 p.p., donateurs GLK gratis. Reserveren is niet nodig.

Adres: Kasteel Cannenburch, M. van Rossumplein 4, 8171 EB Vaassen.Kasteel DoorwerthOppermachtig gelegen in de noordelijke uiterwaarden van de Rijn, tegen de beboste heuvels van de Veluwezoom, ligt kasteel Doorwerth. Vandaag de dag bekend vanwege zijn opmerkelijke bouw- en restauratiegeschiedenis. In de loop der eeuwen hebben diverse families het complex uitgebeid tot zijn huidige vorm.

Geopend van 11.00 - 17.00 uur (laatste toegang om 16.00 uur). U kunt het kasteel op eigen gelegenheid bezichtigen. Toegang € 7,60 p.p., kinderen t/m 12 jaar € 4,20 p.p., donateurs GLK gratis. Reserveren is niet nodig.

Adres: Kasteel Doorwerth, Fonteinallee 2, 6865 ND Doorwerth.Kasteel RosendaelAlsof je er zo in kunt trekken! In deze Gelderse residentie heerst een bewoonde sfeer. De prachtige collectie meubels, zilver en porselein laten de 18- en 19de-eeuwse grandeur van het interieur herleven. Bekend tot over de grenzen is dit kasteel ook om zijn park met o.a. de bedriegertjes.

Geopend van 11.00 - 17.00 uur (laatste toegang om 16.00 uur). Kasteelbezoek is met rondleiding, het park kan naar keuze met of zonder rondleiding bezocht worden. Toegang € 7,60 p.p., kinderen t/m 12 jaar € 4,20 p.p., donateurs GLK gratis. Reserveren is niet nodig.

Adres: Kasteel en Park Rosendael, Rosendael 1, Rozendaal.Kasteel HernenEen zeer tot de verbeelding sprekend kasteel! Bekend als filmlocatie voor de tv-serie Floris. Het is er allemaal nog zo echt, zo puur. De vertrekken zijn leeg gelaten, in tegenstelling tot de andere kastelen. De eeuwenoude bakstenen van kasteel Hernen zijn bovendien nooit door belegeringen, oorlogen of natuurrampen geteisterd.

Rondleidingen beginnen om 13.30, 14.30 en 15.30 uur. Toegang € 4,00 p.p., kinderen t/m 12 jaar € 2,40 p.p., donateurs GLK gratis. Reserveren is niet nodig.

Adres: Kasteel Hernen, Dorpsstraat 40, Hernen.Huis VerwoldeZeldzaam fraai ligt dit edelmanshuis op zijn landgoed, bij Laren in de Achterhoek. Huis Verwolde werd gebouwd in 1776. Twee eeuwen lang woonde er de familie Van der Borch. Hoogtepunten zijn de Chinese kamer, de eetkamer met gedekte tafel en de slaapvertrekken op de eerste verdieping. In het onderhuis maakt u kennis met de bewoners en hun personeel. Van de baron tot de meid, ze vertellen over de bijzonderheden van hun werk en de geschiedenis van het huis.

Bezoekers om 12, 13, 14, 15 of 16 uur deelnemen aan een rondleiding. Toegang € 5,60 p.p., kinderen t/m 12 jaar € 3,20 p.p., donateurs GLK gratis. Reserveren is niet nodig.

Adres: Huis Verwolde, Jonker Emilelaan 4, Laren.

Meer info: www.glk.nl