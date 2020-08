Meer besmettingen bij Vlaams varkensvleesbedrijf

Het grootste deel van de betreffende afdeling is nu getest. Ook medewerkers van andere afdelingen van het bedrijf met 850 werknemers moeten een test ondergaan.

Van de positief geteste werknemers wonen er dertig in West-Vlaanderen, verspreid over negen gemeenten. De burgemeesters komen vrijdag samen om te bespreken of extra maatregelen nodig zijn. Twintig besmette medewerkers wonen in Frankrijk.

Westvlees verwerkt jaarlijks 1,4 miljoen varkens tot ruim 140.000 ton varkensvlees.