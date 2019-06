VS blijft bij uitleg ’Iraanse zeemijnen’ tankers

De VS willen aantonen dat Iran achter aanvallen op tankers in de wateren tussen het Arabisch schiereiland en Iran zit. Op 12 mei en 13 juni zijn zo tankschepen beschadigd. Eerder hadden de VS een video verspreid waarop te zien zou zijn dat Iraanse militairen een niet ontplofte mijn verwijderen van de zijkant van een van de beschadigde schepen.

Volgens de Amerikanen in Fujairah (VAE) is het Japanse schip de Kokuka Courageous door een ’zeeslakmijn’ beschadigd. Iran zegt de wateren open te willen houden en bestrijdt de Amerikaanse beschuldigingen. Buitenlandminister Javad Zarif noemde de aanvallen „verdacht.” Iran verdenkt de VS ervan dat zij het eigen fel anti-Iraanse beleid willen rechtvaardigden door Iran zwart te maken.

Japanners: geen mijn

Het Japanse bedrijf van de Kokkuka Courageous, waarvan de bemanning werd gered door een Nederlands schip, veegde eerder de insinuaties van de VS van tafel. Volgens de directeur was de schade niet door een mijn, maar door een ’flying object’ ontstaan en was het schip beschoten. Bemanningsleden hadden dat gezien. „Ik geloof niet dat er een mijn aan boord was”, stelde directeur Yutaka Katada.