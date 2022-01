38.282 nieuwe positieve coronatesten, daling coronapatiënten in ziekenhuizen zet voort

De cijfers over de positieve coronatesten kunnen deze dagen wel wat vertekend zijn doordat ze nagekomen meldingen van dinsdag bevatten. Toen waren niet alle cijfers goed doorgekomen bij het RIVM.

De storing is inmiddels verholpen, laat een woordvoerder van het RIVM weten. „Nog niet alle meldingen zijn binnengekomen bij het RIVM. De achterstand wordt zo spoedig mogelijk weggewerkt”, voegt hij eraan toe.

Het RIVM noteerde dinsdag ruim 31.000 nieuwe besmettingen. Maandag werd een recordaantal van ruim 42.000 positieve testuitslagen geregistreerd.

Versoepeling

Het kabinet houdt er rekening mee dat het aantal besmettingen verder zal stijgen door de versoepeling van diverse maatregelen. Tegenover de hogere besmettelijkheid van de omikronvariant die nu het leeuwendeel van de coronagevallen veroorzaakt, staat dat die variant mensen doorgaans minder ziek maakt. De kans op een ziekenhuisopname is volgens onderzoeken die tot nu toe zijn verschenen een stuk kleiner dan met de deltavariant, die hiervoor dominant was.

Met de laatste cijfers is het zevendaags gemiddelde ook weer verder toegenomen, tot 35.588 gevallen per dag. In totaal zijn de afgelopen zeven dagen bijna een kwart miljoen nieuwe besmettingen geconstateerd: 249.118.

Amsterdam blijft de kroon spannen. De hoofdstad telde tussen dinsdag- en woensdagochtend 3169 besmettingen. Rotterdam volgt met 1593 gevallen, daarna komen Den Haag (1558 positieve testen), Utrecht (758) en Almere (672).

Coronapatiënten

Vergeleken met een maand geleden is het aantal Covidpatiënten in de ziekenhuizen gehalveerd. Tussen dinsdag- en woensdagochtend zijn 38.282 positieve coronatesten geregistreerd. Dat is bijna een vijfde meer dan vorige week woensdag.

De daling van woensdag is volledig toe te schrijven aan de verpleegafdelingen. Daar liggen nu nog 846 coronapatiënten, het laagste aantal sinds eind oktober. Op de intensive cares liggen momenteel 302 coronapatiënten, evenveel als dinsdag.

In de afgelopen 24 uur werden er 7 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic’s. Op de verpleegafdelingen werden 108 nieuwe patiënten binnengebracht.

Sterfgevallen

In het afgelopen etmaal kreeg het RIVM tien meldingen over sterfgevallen van mensen die het virus hadden opgelopen.