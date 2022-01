Weer daling aantal coronapatiënten in ziekenhuizen

ZEIST - Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen daalt gestaag. In totaal liggen er nu nog 1148 patiënten met het coronavirus onder de leden. Dat zijn er 37 minder dan dinsdag, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Vergeleken met een maand geleden is het aantal Covidpatiënten in de ziekenhuizen gehalveerd.