Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse: Als iemand kabinet kan redden, moet het Remkes zijn De laatste reddingsboei voor Rutte IV

Door Wouter de Winther Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / ANP

Het is nog niet voorbij. De onenigheid in de coalitie over de stikstofdoelen is hooguit geparkeerd. Wie erop rekende dat CDA-leider Wopke Hoekstra zijn woorden zou inslikken, kwam dinsdag van een koude kermis thuis. Sterker nog, CDA-fractieleider Pieter Heerma onderstreepte tijdens het debat dat zijn fractie niet van het pad zal afwijken dat Hoekstra is ingeslagen. Nu niet en straks niet.