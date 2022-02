Tunesische influencers onder vuur na fotoshoot op illegale boottocht naar Europa

De TikTok-video van Sabee al-Saidi heeft inmiddels meer dan drie miljoen views. De beelden zijn ook op haar Instagram-account te zien, gevolgd door foto’s van na haar aankomst in Italië, waar ze in Rome poseert. Hetzelfde geldt voor Chaime Ben Mahmoude die de boottocht met haar verloofde vastlegde en vervolgens kiekjes schoot bij de Eiffeltoren.

Hulporganisaties vrezen dat Al-Saidi en Ben Mahmoude met hun posts Tunesische jongeren zullen aanzetten om in een gammel bootje richting Europa te stappen. Die vlucht wordt sowieso steeds populairder in het land dat al jaren in de greep is van een economische crisis. De jeugd ziet geen toekomst in Tunesië, waar de democratische hervormingen in rap tempo om zeep worden geholpen door president Saied.

Uitbuiting

Buurland Libië is de belangrijke vertrekplaats voor vluchtelingen en illegale migranten richting Europa. In dat land worden ze uitgebuit door mensensmokkelaars, waar in Tunesië de gelukszoekers steeds vaker zelf hun tocht organisatoren. Zij regelen met vrienden of buurtgenoten een boot en beginnen aan de gevaarlijke reis van enkele honderden kilometers.

Alleen al in Italië kwamen vorig jaar meer dan 67.000 illegale migranten aan, een verdubbeling in vergelijking met het jaar ervoor. In totaal ging het om zo’n 115.000 mensen die in 2021 in Europa met een bootje arriveerden, aldus cijfers van de Verenigde Naties. Zo’n 2500 mensen kwamen om of raakten vermist. De Tunesische kustwacht hield meer dan 23.000 mensen tegen die de oversteek wilden wagen, een flinke stijging in vergelijking met twee jaar geleden, toen het er nog 5000 waren.

’Geen toekomst in Tunesië’

Influencer Ben Mahmoude vertelt in een interview met persbureau AP dat ze in Tunesië geen toekomst meer voor haarzelf zag.„Ik heb een kappersdiploma, maar ik kan geen werk vinden. En toen dat wel lukte was mijn maandsalaris hopeloos.” Uiteindelijk betaalde ze een kleine 1500 euro voor de oversteek, die ondanks de foto’s een verschrikkelijke ervaring was.” Ik was zo bang. Ik keek de dood in de ogen.”