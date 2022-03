Honduras mag oud-president uitleveren aan VS

Hernández´s bezwaar tegen zijn uitlevering is maandag door de hoge rechters unaniem afgewezen. Als hij wordt uitgewezen zou het de meest in het oog springende drugszaak kunnen worden sinds het proces van de Mexicaanse drugsbaas Joaquín `El Chapo´ Guzmán.

Washington beschuldigt de 53-jarige Hernández van medeplichtigheid aan een "gewelddadig drugshandelcomplot" dat via Honduras 500 duizend kilo cocaïne vanuit Venezuela en Colombia naar de VS heeft gesmokkeld. Voor het beschermen van de narco´s en het toestaan van drugsvervoer door zijn land heeft de oud-president volgens de Amerikanen miljoenen dollars aan steekpenningen opgestreken.

De uitwijzing is mogelijk omdat zijn opvolger, de sociaaldemocratische Xiomara Castro, het terugdringen van de drugshandel tot speerpunt heeft verheven. Zij wil Honduras "uit de afgrond van narco-dictatuur en corruptie trekken." Hondurezen kijken met open mond naar wat er gebeurt want zij zijn gewend dat hooggeplaatsten altijd overal mee weg komen.

In 2017 was Hernández nog een bondgenoot van de VS dat hem steunde bij de verkiezingen. Toen presenteerde hij zich als `de beul van de drugshandelaren´, schrijft het Hondurese dagblad La Prensa. Hernández viel bij de VS uit de gratie toen zijn broer Tony daar vorig jaar tot levenslang werd veroordeeld voor cocaïnesmokkel. Een Hondurese drugshandelaar die in februari ook levenslang kreeg, lapte Hernández erbij. Tijdens zijn rechtszaak zei hij dat hij Hernández had horen opscheppen dat hij "de drugs bij de Amerikanen in hun eigen neus zou duwen zonder dat ze het doorhadden."

De autoritaire en corrupte Hernández was van 2014 tot 27 januari dit jaar president van Honduras. In Honduras en daarbuiten wordt hij beschouwd als een van de slechtste presidenten van Midden-Amerika. Zijn regeringsperiode werd gekenmerkt door grootschalige mensenrechtenschendingen, buitengerechtelijke executies, verduistering van overheidsgeld en grootschalige armoede. Meer dan honderdduizend Hondurezen zijn de afgelopen jaren op de vlucht geslagen voor honger, geweld en armoede.