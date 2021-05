Politie pakt in Zuid-Holland zes ’geldezels’ op

Mensen die hun rekening laten misbruiken door criminelen worden geldezels of in het Engels money mules genoemd. Volgens de politie is dat een probleem dat steeds groter wordt.

„Om zelf buiten beeld te blijven, misbruiken criminelen de betaalrekeningen van anderen”, zegt Aad Lensen, projectleider van een actieprogramma tegen de inzet van geldezels. „Ze doen dit vaak via sociale media met vacatures waar je snel en makkelijk geld kan verdienen. Ook via games en WhatsApp worden jongeren geronseld. Sommige criminelen worden met cadeautjes en complimenten eerst ’vrienden’ met hun beoogde geldezel. Want een ’vriend’ die leen je vervolgens makkelijker je pinpas met pincode uit.”