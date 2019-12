’Australische vuurzee opgepookt met groen beleid’

Branddeskundige Roger Underwood s het volstrekt oneens met de heersende opvatting dat de branden in Australië te wijten zijn aan klimaatverandering.

AMSTERDAM Negen levens en duizend huizen gingen al verloren in de apocalyptische vlammenzee in Australië. Vijf miljoen hectare natuur is verbrand – groter dan de oppervlakte van Nederland. „We zien nu de verwoestende effecten effecten van de klimaatcrisis op Australië en het wordt alleen maar erger”, waarschuwt oppositieleider Richard Di Natale. Volgens de groene politicus is er geen twijfel: de bosbranden down under zijn het verschroeiende bewijs voor klimaatverandering. Maar is dat wel zo?